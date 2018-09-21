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‘Menbiç’te Ortak Devriyeler Çok Yakında Başlayacak’ 

21.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Türkiye, Menbiç'te Amerikan güçleriyle ortak devriyelerin yakında başlayacağını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Kalın, ortak devriye için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti

‘Menbiç’te Ortak Devriyeler Çok Yakında Başlayacak’ 

Türkiye, Menbiç'te Amerikan güçleriyle ortak devriyelerin yakında başlayacağını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı.

Devriye misyonları, Ankara ve Washington’un geçen Haziran ayında üzerinde anlaştıkları Menbiç yol haritasının bir parçasını oluşturuyor. Türkiye, terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak nitelediği YPG unsurlarının Menbiç’ten çekilmesini talep ediyor.

Bugüne kadar 48 devriye çalışmasının yapıldığını belirten Kalın, Menbiç’te “ortak eğitimler ve ortak devriyelerin çok yakında başlayacağını”, bunun için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Menbiç meselesi, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde gerilime neden olan konulardan biri konumunda. Türkiye, Amerika’nın IŞİD’e karşı savaşta destekliği Kürt milisleri terör örgütü olarak görüyor.

Kalın, Amerika’nın Kürt güçlere devam eden desteğinden “ciddi endişe” duymayı sürdürdüklerini ifade etti.

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