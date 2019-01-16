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Menbiç'te patlama: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ Menbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Menbiç'te patlama: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı (2)

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Menbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada 2'si ABD askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan ve helikopter ile bölgeden tahliye edilen ABD askerleri ile teröristler ve sivillerin tedavisine ise Afrin'deki hastanelerde devam ediliyor.

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Menbiç'te patlama: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı (2)Menbiç'te patlama: 2'si ABD askeri 12 ölü, 20 yaralı (2)

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