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Menbiç'te patlama: 5 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'te bir lokanta yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'te bir lokanta yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Olayda en az 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralılar arasında bölgede devriye görevi yapan ABD askerlerinin de bulunduğu beldirildi.
Olay, öğle saatlerinde Menbiç ilçe merkezindeki bir lokanta yakınlarında meydana geldi. ABD ve Fransız askerlerin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada, lokantada bulunan ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan ABD askerleri yaralandı. Yerel kaynaklar patlamada en az 5 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölenlerin arasında ABD askeri olup olmadığı konusu netlik kazanmazken, yaralılar arasında bulunan ABD askerleri bölgeye yönlendirilen helikopter ile tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.
Bazı kaynaklar ise patlamanın ABD askeri delegasyonunun lokantada yaptığı toplantı sırasında meydana geldiğini öne sürdü.

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