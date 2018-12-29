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Menbiç’teki hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

SURİYE'de Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç’e yönelik operasyon için harekata geçmesiyle başlayan bölgedeki hareketlilik, bugün yerini sessizliğe bıraktı.

Menbiç’teki hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktı

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- SURİYE'de Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç’e yönelik operasyon için harekata geçmesiyle başlayan bölgedeki hareketlilik, bugün yerini sessizliğe bıraktı. Muhalifler, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşme sonucunu beklerken, ABD helikopterleri ise Menbiç semalarında alçak uçuş ile devriye görevini sürdürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınırın hem Türkiye, hem de Suriye tarafında başlayan hareketlilik devam ediyor. TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kenti ile sınır olan Menbiç’in de teröristlerden temizlenmesi için Özgür Suriye Ordusu güçleri dün harekete geçti. Cerablus ilçe merkezinde toplanan ÖSO unsurları, Azez ve El Bab bölgesinden gelen takviye güçlerle birlikte Menbiç sınırına doğru harekete geçti. Yüzlerce araçla Menbiç sınırındaki cephe hatlarında toplanan binlerce ÖSO askeri, kenti teröristlerden temizlemek istediklerini ifade etti. Menbiç’e yakın noktadaki sınır hattında bekleyen ÖSO askerleri, gece yarısı operasyonun ertelendiği açıklanınca yeniden görev bölgelerine döndü.
MENBİÇ SINIRINDA SESSİZLİK
Dün, tüm gün hareketliliğin hakim olduğu Cerablus ve Menbiç sınırı, yeni güne ise sessizlikle başladı. Sokaklarda günlük yaşam sürerken, Cerablus ile Menbiç sınırındaki cephe hatlarında nöbet tutan ÖSO güçlerinin PKK/PYD’li teröristlerin bulunduğu bölgeyi sürekli takip ettikleri görüldü.
ABD HELİKOPTERLERİ YİNE DEVRİYE UÇUŞU YAPTI
Menbiç bölgesinde bulunan ABD askerleri ise devriye faaliyetini bugün de sürdürdü. Türk ve Rus yetkililer arasında Suriye ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekata ilişkin görüşmelerin yapıldığı saatlerde Menbiç semalarında gözüken 2 ABD helikopteri, Cerablus ile Menbiç’i birbirinden ayıran sınır olarak kabul edilen Sacur Çayı üzerinde alçak uçuş yaptı.
TERÖRİSTLER MEVZİLERDE BEKLİYOR
Menbiç ile Fırat’ın doğusunda ise PKK/PYD'li teröristlerin paniği ise devam ediyor. Sürekli olarak Türkiye tarafı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bulunduğu alanları dürbünlerle izlediği belirtilen teröristler, mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni hendekler kazarak İHA ve SİHA ile uçakların bombardımanından korunmak için tüneller inşa etmeyi sürdürdü.

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Menbiç’teki hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktıMenbiç’teki hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktıMenbiç’teki hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktıMenbiç’teki hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktı

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