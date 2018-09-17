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Menderes açıklarında fiber teknede 15 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinden fiber tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinden fiber tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, dün saat 09.00'da, Menderes Özdere açıklarında bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalıştığını fark etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, yerini belirlediği fiber teknedeki Afganistan uyruklu 3'ü kadın, 5'i çocuk 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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