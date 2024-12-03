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Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez makamında darp edildi! Gözünde yüzde 80 görme kaybı oluştu, İzmir Valiliği'nden açıklama

03.12.2024 17:09
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İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makamında darp edildi. Hastaneye kaldırılan Sönmez'in tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi. İzmir Valiliği, Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez makamında darp edildi! Gözünde yüzde 80 görme kaybı oluştu, İzmir Valiliği'nden açıklama

Alınan bilgiye göre, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Sönmez'le makamında görüştü. Görüşme sırasında Y.T'nin yanındaki H.K, Sönmez'e yumruk attı. İhbar üzerine belediyeye polis ekipleri sevk edildi.

Sönmez'in ilk ifadesinde görüşme sırasında Y.T'nin kuzeni olduğunu söyleyen H.K'nin kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.

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YÜZDE 80 GÖRME KAYBI

Yaralanan Sönmez, Menderes Devlet Hastanesine başvurdu. Sönmez buradaki müdahalenin ardından Gaziemir Devlet Hastanesine sevk edildi. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi.

Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir darp
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