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Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da var, yeni gelişme

06.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da var, yeni gelişme

İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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9 MİLYONUN ÜZERİNE KAMU ZARARI

İzmir’de, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin geçtiğimiz pazar günü operasyon düzenlenmişti. Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasına atanan uzman bilirkişiler, Menderes Belediyesi tarafından 2018-2021 yılları arasında düzenlenen toplam 10 adet ‘Çöp Toplama ve İş Makinesi Kiralama’ ihalesini incelerken, incelenen 7 ihalede, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ suçunun oluştuğu, yapılan usulsüzlüklerle 9 milyon 934 bin 929 lira 47 kuruş kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Söz konusu ihalelerde kamu zararı oluşmasında sorumlu olduğu tespit edilen aralarında belediyede üst düzey yönetici konumunda bulunan Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A., Mali Hizmetler Müdürü F.E. olmak üzere toplam 29 belediye görevlisi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 28’i yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Belediye Başkanı Kayalar gözaltına alındı Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Belediye Başkanı Kayalar gözaltına alındı

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan Güleç, bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi hakkında yakalama kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Başkan Kayalar ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk
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