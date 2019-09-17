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Menderes ovasında 14 bin 340 dekar tarım alanı suyla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

İzmir’in en büyük ilçelerinden Ödemiş’in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası’nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı’nda önemli bir eşik daha aşıldı.

İzmir’in en büyük ilçelerinden Ödemiş’in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası’nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı’nda önemli bir eşik daha aşıldı. Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 80 seviyesine ulaştı.
Rahmanlar Barajı’nda 3 milyon 250 bin metreküp dolgu yapıldığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına ise önümüzdeki yıl başlayacağız ve aynı yıl barajda su tutmayı hedefliyoruz” dedi.

14 bin 340 dekar tarım alanı suyla buluşacak
Barajın tamamlanması ile Ödemiş’e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağının altını çizen Pakdemirli, “Bu baraj ile ayrıca Küçük Menderes Ovası’nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Çiftçi yıllık 13 milyon 495 bin lira fazla kazanacak
Tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile suyla buluşmasıyla Ödemişli çiftçilerin kazançlarında önemli artışlar olacağını da ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bölgede ürün çeşitliliğinin ve verimin artması ile beraber sulama maliyetleri de düşecek. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek açıklamasını yaptı.

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