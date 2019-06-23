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Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in dün yaşamını yitiren annesi Serçin İnci Türel (81), toprağa verildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4.5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bugün ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde Serçin İnci Türel için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, oyuncu Necati Şaşmaz, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

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TORUNU, TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Menderes Türel'in küçük oğlu Akın, cenaze töreni boyunca babaannesinin tabutunun başından ayrılmadı. Zaman zaman ellerini açıp dua eden Akın'ı, babası Menderes Türel sarılıp öperek teselli etti. Menderes Türel'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Törene katılan Bakan Çavuşoğlu, Menderes Türel ve ailesine taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Osman Artan'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından annesinin tabutunu omuzlayan Menderes Türel, cenaze aracına kadar taşıdı. Serçin İnci Türel'in cenazesi, Uncalı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

(DHA)

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Menderes Türel serçin inci türel

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