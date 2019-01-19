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Menderes Türel İstanbul'da Aksekililerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Antalya için görev yaparken inancımız gereği biz işi ehline teslim ettik, asla bir ayrım yapmadık. Oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımın istek ve arzularını dikkate alarak çalışmalar yaptık"

İSTANBUL( AA ) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya için görev yaparken inancımız gereği biz işi ehline teslim ettik, asla bir ayrım yapmadık. Oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımın istek ve arzularını dikkate alarak çalışmalar yaptık." dedi.

Türel, Beyoğlu'nda Antalya Akseki Dernekler Platformu tarafından düzenlenen etkilikte, platform üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Türel, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmete başladığı ilk gün, Antalya ve Antalyalılara karşı daima samimi olacağına ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet edeceğine dair söz verdiğini ifade ederek, bu sözü yerine getirdiğini söyledi.

Menderes Türel, "Antalya için görev yaparken inancımız gereği biz işi ehline teslim ettik, asla bir ayrım yapmadık. Oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımın istek ve arzularını dikkate alarak çalışmalar yaptık." dedi.

Akseki'de yapılan çalışmalara değinen Türel, ilçenin su problemi için 153 kilometrelik hat döşendiğini, ayrıca güneş enerji santralinden, atık su arıtma tesisine, itfaiye istasyonundan, otobüs terminaline kadar birçok hizmetin AK Parti belediyeciliği döneminde ilçeye kazandırıldığını anlattı.

Türel, "Akseki benim memleketim. Bu akşam İstanbul'da Aksekili vatandaşlarla bir araya geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Hasan Turan, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, AK Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük ile Antalya Akseki Dernekler Platformu Başkanı Ali Koca ve Aksekili vatandaşlar katıldı.

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