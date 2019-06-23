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Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:21 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel’in tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden annesi Serçin İnci Türel, son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel’in tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden annesi Serçin İnci Türel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde tabutun başından ayrılmayan torun Akın Türel, babaannesinin naaşını babasıyla birlikte sırtladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel’in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
İnci Türel’in cenaze töreni, ikindi vakti Muratpaşa Camii’nde yapıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ilçe belediye başkanları, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, oda başkanları, AK Parti Antalya eski Milletvekili Hüseyin Samani, oyuncu Necati Şaşmaz, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Menderes Türel ve eşi Ebru Türel taziyeleri kabul ederken, Menderes Türel’in küçük oğlu Akın Türel ise babaannesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.
Serçin İnci Türel’in cenaze namazını Müftü Osman Artan kıldırdı. İnci Türel, kılınan cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Menderes Türel’in annesi son yolculuğuna uğurlandı
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