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Menderes Türel'in annesinin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cenazede Türel'i yalnız bırakmadı

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel'in cenazesi (81), Antalya'da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybeden Türel için Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenazede Menderes Türel, eşi Ebru Türel, kardeşi Berrin Türel taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema oyuncusu Necati Şaşmaz ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türel'in cenazede üzüntülü olduğu gözlendi.

Serçin İnci Türel'in cenazesi Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

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