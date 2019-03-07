Menderes Türel'in eşi trafik kazası geçirdi

Türel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı öğrenciler de özel bir hastaneye götürüldü.

Kazada, Ebru Türel ile diğer otomobilde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esra Tontu (20), Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) yaralandı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

- "Öğrenciler için çok endişelendim"

Ebru Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçla yavaş bir şekilde giderken tali yoldan bir aracın hızla karşılarına çıktığını söyledi.

Türel, "Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu araç bizim araca ortadan vursaydı daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatta olmayabilirdim, kazayı 2 saniye farkla kurtardık. Öğrenciler için çok endişelendim, çok şükür öğrencilerin de sağlık durumu iyi, tedavi gördüğüm sırada onların da sağlık durumunu takip ettim. Öğrencilerin aileleri ile de görüştüm. Umarım bundan sonra daha dikkatli araç kullanırlar. Herkesin iyi olduğu için çok şükür ediyorum." dedi.

