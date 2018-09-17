Menderes ve arkadaşları anılıyor

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Erzurum'da anıldı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndan düzenlenen anma programında AK Parti Erzurum İl Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Burada partililer ve vatandaşlar, "yeter söz milletin", "bu dava milletin davası", "idam edilen milletin kendisi" yazılı dövizler açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, milletin oylarıyla seçilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Sekmen, Menderes ve arkadaşlarının milletin içinden çıkmış önemli devlet adamları olduğunu anımsatarak, "Menderes, idam edileceği günlerde bile hiçbir zaman ağzından kötü bir söz çıkmamış ve beyefendi kimliğiyle kendisini yargılayanlara hitap etmiştir. Böyle bir devlet adamı o dönemde ülkenin birçok badiresini geride bırakmış." dedi.

Söz konusu dönemde insanların zor şartlarda yaşadığını belirten Sekmen, "Dede ve ninelerimiz Anadolu'da ayakkabı, ekmek bulamadığı dönemde Menderes yaptığı çalışmalarla milletin bolluk kazanmasına neden olmuş önemli bir devlet adamıydı. O dönemde Türkiye'nin kalkınma hızı yüzde 7,4 olmuş. Böyle bir devlet adamını sudan bahanelerle yönetimden indirmiş ve akla mantığa uymayan sebeplerle yargılamışlar. O idam edildi ancak bugün insanlar aradan yıllar geçmesine rağmen onları hayırla yad ediyor." diye konuştu.