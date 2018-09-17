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Menderes ve arkadaşları anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Erzurum'da anıldı

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Erzurum'da anıldı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndan düzenlenen anma programında AK Parti Erzurum İl Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Burada partililer ve vatandaşlar, "yeter söz milletin", "bu dava milletin davası", "idam edilen milletin kendisi" yazılı dövizler açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, milletin oylarıyla seçilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Sekmen, Menderes ve arkadaşlarının milletin içinden çıkmış önemli devlet adamları olduğunu anımsatarak, "Menderes, idam edileceği günlerde bile hiçbir zaman ağzından kötü bir söz çıkmamış ve beyefendi kimliğiyle kendisini yargılayanlara hitap etmiştir. Böyle bir devlet adamı o dönemde ülkenin birçok badiresini geride bırakmış." dedi.

Söz konusu dönemde insanların zor şartlarda yaşadığını belirten Sekmen, "Dede ve ninelerimiz Anadolu'da ayakkabı, ekmek bulamadığı dönemde Menderes yaptığı çalışmalarla milletin bolluk kazanmasına neden olmuş önemli bir devlet adamıydı. O dönemde Türkiye'nin kalkınma hızı yüzde 7,4 olmuş. Böyle bir devlet adamını sudan bahanelerle yönetimden indirmiş ve akla mantığa uymayan sebeplerle yargılamışlar. O idam edildi ancak bugün insanlar aradan yıllar geçmesine rağmen onları hayırla yad ediyor." diye konuştu.

Sekmen, Türkiye'de kalkınma hamlelerinin olduğu her dönemde engeller konulduğunu dile getirerek, "Bu millet her zaman kalkınmaya hamle yapmaya başladığında durdurulmak isteniyor. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. Anadolu topraklarını ne zaman ihya etmeye kalksak cuntacı guruplar ortaya çıkıyor ancak Türkiye eski Türkiye değil." ifadesini kullandı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de 27 Mayıs darbesinin toplumsal, siyasal ve hukuksal tahribatlara neden olduğunu söyledi.

Öz, bu darbenin Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaralar açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu darbeler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmış ve millet egemenliğini ilk kez cunta egemenliği altına almaya çalışmıştır ancak 27 Mayıs darbesini diğerlerinden ayıran en acı olay, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş bir başvekilinin idam edilmesidir. Milletten uzak şekilde kurulan mahkemelerde 11 ay süren duruşma boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Menderes ve arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeden hukuksuz müdahaleye maruz bırakıldı. Anadolu topraklarında ezanlar okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır. Bu vesile ile onları rahmet ve minnetle anıyoruz."

Programa ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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