Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

Dış güçlerin asırlardır, ülkelerde kişiler değişse de oyunlarını sürdürdüklerini vurgulan Ümran Menderes, şöyle konuştu:

"15 Temmuz günü yaşanan korkunç kalkışma, belleklerimizde yerini koruyor. Cumhurbaşkanımızın cesur ve soğukkanlı duruşu, milletimizin çok kıymetli fertleri, canları pahasına aileleriyle helalleşip bu kalkışmayı engellemeleri sayesinde büyük bir tehlike atlatılmış oldu. Çevremiz kan gönüne döndü. Süper güç denilen ülkenin, Ortadoğu'da dağıtmadığı bir tek ülke neredeyse kalmadı. Yok edilen şehirler, hayatlar vatansız insanlar. Ülkemizi de ekonomik olarak sıkıştırmak istiyorlar. Oyun bitmiyor. Aslında dost diye bir şey de yok. Her ülke oyunun bir parçası olarak görünüyor. Her şeye rağmen ülkemizde güzel projelere imza atılıyor. Yılgınlık, bıkkınlık gösterilmeden son sürat kalkınmaya ve büyümeye devam ediyor. Her zamandan fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Artık kısır çekişmeleri bırakıp, ülkemiz için kenetlenme zamanıdır."