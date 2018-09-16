Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 27 Mayıs 1960'ta Adnan Menderes'in demokrasi mücadelesini hazmedemeyip milletin siyasi tercihlerini hiçe sayan darbecilerin yönetime zorla el koyduğunu belirterek, "Başbakan Menderes ve arkadaşlarını uydurma bir mahkemede yargılatarak idam etmişlerdir. Ancak bu cinayetleri işleyen ve destekleyenler; hukuk kurallarını, milli iradeyi ve toplum vicdanını hiçe sayarak alınlarına ebediyen silinmeyecek kara bir leke sürmüşlerdir." dedi. Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yıl dönümlerinde anıldı. Menderes'in kabrinin bulunduğu Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleşen anma töreninde konuşan Vali Şahin, bugün Türkiye'nin yakın geçmişinin en acı hadiselerinden biri, demokrasiye vurulan ilk darbenin yıl dönümü olduğunu söyledi. 27 Mayıs 1960'ta Adnan Menderes'in demokrasi mücadelesini hazmedemeyip milletin siyasi tercihlerini hiçe sayan darbecilerin, yönetime zorla el koyduğunu hatırlatan Şahin, "Başbakan Menderes ve arkadaşlarını uydurma bir mahkemede yargılatarak idam etmişlerdir. Ancak bu cinayetleri işleyen ve destekleyenler; hukuk kurallarını, milli iradeyi ve toplum vicdanını hiçe sayarak alınlarına ebediyen silinmeyecek kara bir leke sürmüşlerdir. Adnan Menderes'in halkıyla kurduğu gönül köprüsünü, bedenini ortadan kaldırarak yıkabileceklerini sananlar, büyük bir hezimete uğramışlardır. Çünkü bu millet; tarihi boyunca, kendine hizmet edenleri asla unutmadığı gibi hainlere de gereken cevabı vermeyi bilmiştir." diye konuştu.

-"Aziz milletimiz darbecileri lanetlemiştir" Vali Şahin, şunları söyledi: "16 Eylül'de Zorlu ve Polatkan'ı 17 Eylül'de ise Menderes'i idam eden eli kanlı darbecileri lanetleyen necip milletimiz, Menderes ve arkadaşlarını ise tazimle anmaya devam etmektedir. Zira demokrasi tarihine damgasını vuran Adnan Menderes, ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi yolundaki hizmetleriyle aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. O, 'Yeter söz milletindir!' diyerek Türkiye'de demokrasi mücadelesine öncülük etmiş, çoğunluğun sesi ve umudu olarak milletin iradesini iktidara taşımıştır. Vefakar milletimiz, merhum Menderes ve arkadaşlarını daima hayırla yad edecek, kalbinin en mutena köşesinde yaşatacaktır." ifadelerini kullandı. - "Karanlık ve baskıcı zihniyet..." Şahin, 27 Mayıs'ın faili olan karanlık ve baskıcı zihniyetin, son olarak 15 Temmuz'da yeniden ortaya çıktığını ancak milli birlik ve milli iradenin çelikten yumruğuyla yeniden karanlıklara gömüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahraman milletimiz; istiklaline, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yekvücut olarak canı pahasına sahip çıkmıştır, ilelebet de sahip çıkacaktır. Aziz milletimizin böyle meş'um günleri bir daha yaşamaması temennisiyle aramızdan ayrılışının 57. yıldönümünde merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." - "İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır" Merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ise kayınpederi Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile Mali Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilerek hayattan kopartılmalarının başta aileleri ve sevenlerini yasa boğduğunu söyledi. "İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır" diyen Menderes, şunları kaydetti: "Adalet bunun neresinde? Demokrasi şehitlerimizin ülkemize yapıkları hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider ama maalesef, bizde böyle olmuyor. Onların çocukları (Darbecilerin) başarıyor bir şekilde. Onlar da mutlu oluyor bu duruma. Darbeler hep ülkemizin gelişip büyümesine engel olmuştur. Dış güçler, tarafından asıl istenen de tam budur. Onlar kirli ellerini hiçbir zaman üzerimizden çekmediler, çekmiyorlar. İçerideki piyonları da boş durmuyorlar."