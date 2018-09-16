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Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yılında Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu

İSTANBUL (AA) - Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'nci yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu.

Fatih Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programında Vaiz Abdullah Başak kısa bir konuşma yaptı.

Başak, "İnancım ve kanaatim odur ki Adnan Menderes ve arkadaşları ezan şehididirler. 'Yeter söz milletindir. Bu millet Müslümandır. İslam ne diyorsa o olacaktır' dediği için hedefe konmuştur. Allah kendisine rahmeti ile muamele eylesin. Yerini yurdunu aziz eylesin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Menderes ve idam edilen arkadaşları için dua edilirken, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

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Fatih Camisi Merhum Başbakan Adnan Menderes Mevlit Programı

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