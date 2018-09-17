Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter'dan Merhum Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'nci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı, idam edilmelerinin 57'nci yılında rahmetle yad eden Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Ağabeyinin yanarken çığlıklarını duydu, hiçbir şey eskisi gibi olmadı!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum