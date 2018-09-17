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Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter'dan Merhum Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'nci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı, idam edilmelerinin 57'nci yılında rahmetle yad eden Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

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