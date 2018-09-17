Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir kez daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Merhum Menderes'in fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler gibi birçok projeyle Türkiye’ye döneminde çağ atlattığını ifade eden Yeni, şunları belirtti:

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye’de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik olarak tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma etkinlikleri düzenlendi.

Basın açıklamasının ardından Menderes ve arkadaşları için dua edildi.

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor da parti binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Adnan Menderes ve arkadaşlarının adaletten uzak şekilde 11 ay süren duruşmalarda, cesur ve vakur duruşundan taviz vermediğini dile getirdi.

Menderes ve yol arkadaşlarının savunma hakkı bile verilmeden yargısız infaz edildiğini Tor, şunları kaydetti:

"Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir."

- Hatay

Hatay'da Antakya Milli İrade Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında bir konuşma yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de 27 Mayıs darbesinde yaşananların hiçbir zaman unutulmadığını söyledi.