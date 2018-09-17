HABER

Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anıldı

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma etkinlikleri düzenlendi.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye’de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik olarak tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.

Türk siyasi tarihinde darbelerin, e-muhtıraların, askeri kalkışmaların demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını belirten Yeni, "27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır." dedi.

Merhum Menderes'in fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler gibi birçok projeyle Türkiye’ye döneminde çağ atlattığını ifade eden Yeni, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir kez daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından Menderes ve arkadaşları için dua edildi.

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor da parti binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Adnan Menderes ve arkadaşlarının adaletten uzak şekilde 11 ay süren duruşmalarda, cesur ve vakur duruşundan taviz vermediğini dile getirdi.

Menderes ve yol arkadaşlarının savunma hakkı bile verilmeden yargısız infaz edildiğini Tor, şunları kaydetti:

"Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir."

- Hatay

Hatay'da Antakya Milli İrade Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında bir konuşma yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de 27 Mayıs darbesinde yaşananların hiçbir zaman unutulmadığını söyledi.

Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan icraatlarının bazı çevreleri rahatsız etttiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

" Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır."

Güler, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin gönlünde sonsuza kadar kalacağını sözlerine ekledi.

- Mersin

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Fatma Nur Yontar Ateş, Ulu Cami önünde düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı açıklamada, o yıllarda millet egemenliğinin cunta egemenliği altına alınmaya çalışıldığını aktardı.

Asılsız iddialarla dönemin hükümetine karşı algı operasyonlarıyla darbe yapıldığını kaydeden Ateş, Menderes ve arkadaşlarının hukuksuz bir yargılama sonucu idam edildiğini ifade etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in de katıldığı etkinlikte yer alanlar "Darağacında bir adam, ardında milyonlarca can" ve "Demokrasinin mimari Menderes" yazılı pankartlar taşıdı.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Nesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştüNesli tükenen kuş, Andırın'da tarlaya düştü
AK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdüAK Parti, Adnan Menderes için İzmir'de lokma döktürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Adana İl Başkanlığı hatay Mersin Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

Karadeniz'de yaylalarda yıkım başladı

Karadeniz'de yaylalarda yıkım başladı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.