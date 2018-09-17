Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma etkinlikleri düzenlendi.
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye’de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik olarak tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.
Türk siyasi tarihinde darbelerin, e-muhtıraların, askeri kalkışmaların demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını belirten Yeni, "27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır." dedi.
Merhum Menderes'in fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler gibi birçok projeyle Türkiye’ye döneminde çağ atlattığını ifade eden Yeni, şunları belirtti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir kez daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."
Basın açıklamasının ardından Menderes ve arkadaşları için dua edildi.
- Osmaniye
AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor da parti binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Adnan Menderes ve arkadaşlarının adaletten uzak şekilde 11 ay süren duruşmalarda, cesur ve vakur duruşundan taviz vermediğini dile getirdi.
Menderes ve yol arkadaşlarının savunma hakkı bile verilmeden yargısız infaz edildiğini Tor, şunları kaydetti:
"Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir."
- Hatay
Hatay'da Antakya Milli İrade Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında bir konuşma yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de 27 Mayıs darbesinde yaşananların hiçbir zaman unutulmadığını söyledi.
Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan icraatlarının bazı çevreleri rahatsız etttiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:
" Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır."
Güler, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin gönlünde sonsuza kadar kalacağını sözlerine ekledi.
- Mersin
AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Fatma Nur Yontar Ateş, Ulu Cami önünde düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı açıklamada, o yıllarda millet egemenliğinin cunta egemenliği altına alınmaya çalışıldığını aktardı.
Asılsız iddialarla dönemin hükümetine karşı algı operasyonlarıyla darbe yapıldığını kaydeden Ateş, Menderes ve arkadaşlarının hukuksuz bir yargılama sonucu idam edildiğini ifade etti.
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in de katıldığı etkinlikte yer alanlar "Darağacında bir adam, ardında milyonlarca can" ve "Demokrasinin mimari Menderes" yazılı pankartlar taşıdı.
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