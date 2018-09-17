Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "27 Mayıs ve sonrasında darbelere ve darbelerin kendilerine göreceli olarak kazandırdıklarına el ovuşturanların da ellerine kan bulaşmıştır. Ne tarih ne de hiçbir söz ellerine kan bulaşan bu aymazların ellerini temizlemeyecek, insanlık da hiçbir şekilde bu ayıbı örtmeyecektir." dedi.

Uysal, eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişinin 57. yılı dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs darbesinin sadece Demokrat Parti'ye değil, milli iradenin tecelligahı Büyük Millet Meclisine de yapıldığını söyledi.

27 Mayıs darbesinin kendileri için büyük bir acının, insanlık tarihi için ise büyük bir utancın yıl dönümü olduğunu belirten Uysal, "27 Mayıs'ta milletin iradesi gasbedilmiştir. Apoletlerin arkasına sığınan zavallıların, onlara alkış tutan kendini bilmezlerin gayretleri yılların emeğini yağmalamıştır. Daha da acısı, 27 Mayıs kendinden sonraki darbe ve antidemokratik girişimlere de örnek olmuştur. Türkiye'de milletin iradesine layık olamayanların, millete ve iradelerine de hükmedebileceğine dair zemin hazırlamıştır. 27 Mayıs, caninin ne olduğunu bize gösteren olayların da başlangıcıdır." diye konuştu.