Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "27 Mayıs ve sonrasında darbelere ve darbelerin kendilerine göreceli olarak kazandırdıklarına el ovuşturanların da ellerine kan bulaşmıştır. Ne tarih ne de hiçbir söz ellerine kan bulaşan bu aymazların ellerini temizlemeyecek, insanlık da hiçbir şekilde bu ayıbı örtmeyecektir." dedi.
Uysal, eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişinin 57. yılı dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs darbesinin sadece Demokrat Parti'ye değil, milli iradenin tecelligahı Büyük Millet Meclisine de yapıldığını söyledi.
27 Mayıs darbesinin kendileri için büyük bir acının, insanlık tarihi için ise büyük bir utancın yıl dönümü olduğunu belirten Uysal, "27 Mayıs'ta milletin iradesi gasbedilmiştir. Apoletlerin arkasına sığınan zavallıların, onlara alkış tutan kendini bilmezlerin gayretleri yılların emeğini yağmalamıştır. Daha da acısı, 27 Mayıs kendinden sonraki darbe ve antidemokratik girişimlere de örnek olmuştur. Türkiye'de milletin iradesine layık olamayanların, millete ve iradelerine de hükmedebileceğine dair zemin hazırlamıştır. 27 Mayıs, caninin ne olduğunu bize gösteren olayların da başlangıcıdır." diye konuştu.
Uysal, Menderes ve arkadaşlarını idama yollayanların, düzmece mahkemede kalem kıranların, ilahi bir kalemle büyük bir destanın yazıldığını farketmediklerini dile getirdi.
Şehitlerin idam kararlarının yazıldığı vesikaların, onların ölümsüzlüklerinin birer kanıtı olduğunun altını çizen Uysal, şöyle konuştu:
"Şehitlerimizin millet için hayal ettikleri elbet bir gün gerçekleşecektir. 27 Mayıs ve sonrasında darbelere ve darbelerin kendilerine göreceli olarak kazandırdıklarına el ovuşturanların da ellerine kan bulaşmıştır. Ne tarih ne de hiçbir söz ellerine kan bulaşan bu aymazların ellerini temizlemeyecek, insanlık da hiçbir şekilde bu ayıbı örtmeyecektir. Türkiye'nin kısa vadede yakaladığı sosyal ve iktisadi gelişimin içeride ve dışarıda verdiği rahatsızlık, yularları dışarıda olan bir eşkıya hareketi ile maalesef son bulmuştur."
Uysal, bazı zihinlerin iktidarlara muhalefet etmekle darbe şakşakçılığını halen karıştırdığını, eğitimsizlik ve eksik demokrasi bilincinin had safhada olduğunu söyledi.
"Darbeler, 15 Temmuz'da gördük ki bir takım habis ruhların zihninde halen yaşamaktadır." diyen Uysal, lugatlardan bu sözcüğü çıkarmanın zihinleri dönüştürmek ve demokrasiyi geliştirmekten geçtiğini anlattı.
Demokrasinin herkes için gerekli olduğunu vurgulayan Gültekin Uysal, "Demokrasiyi dillerinden düşürmeyenler, idam kararlarının verildiği Yassıada'yı, anlamını yitirecek şekilde bir turizm sahası haline getirdiler." ifadesini kullandı.
Gereksiz betonlaşmadan Yassıada'nın da nasibini aldığını belirten Uysal, "Bu acı idam kararlarının alındığı yer gerçek anlamda bir demokrasi müzesi olabilecekken, betonlaşmaya yenilmiştir." dedi.
DP Genel Başkanı Uysal, Türk milleti için şehadet şerbeti içmiş tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini sözlerine ekledi.
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