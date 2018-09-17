Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

"Tek suçu bu milletin yolunu yapmaktı, bu milletin limanlarını yapmaktı, insanlarımıza daha çok refah sağlamaktı. En önemlisi de tek parti döneminde milletimize yapılan tüm haksızlıklara, zulümlere karşı, özellikle dini inançların baskı altına alınmasına karşı 1950'de milletin adeta bir baraj kapağını yıkar gibi seçimlerde Adnan Menderes'i seçmesiyle millet yeniden özgürlüklerine kavuşmuş oldu ve ezanımızı aslına döndürdü."

Menderes ve arkadaşlarının tek suçunun bu millete hizmet etmek olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, açıklamanın ardından yaptığı konuşmada, Adnan Menderes'in siyasetteki nezaketiyle, zarafetiyle milletin gönlünde taht kurmuş bir devlet adamı olduğunu söyledi.

GİRESUN (AA) - Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ordu, Trabzon ve Artvin'de anıldı.

Öztürk, Adnan Menderes'in milletin sesine kulak veren bu hizmetlerinin birilerini rahatsız ettiğini kaydederek, "Ne yazık ki tamamen haksız, hukuksuz, iftiralarla, düzmece mahkemelerle haksız şekilde Menderes ve arkadaşları idam edildi. Menderes ve arkadaşları, milletin gönlünde en ali şekilde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da merhum Menderes ve arkadaşlarını, gerek demokrasi gerekse ülkenin özgür ve bağımsız yaşaması için şehit olan, bunun için gayret eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

- Artvin

Halitpaşa Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de, ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.

Darbe sonrası Anayasa'ya zincirleme antidemokratik müdahalelerin önünün açıldığına dikkati çeken Alpaslan, "Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir." dedi.