Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

GİRESUN (AA) - Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ordu, Trabzon ve Artvin'de anıldı.
Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını, Giresun Atatürk Meydanı'nda AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu okudu.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, açıklamanın ardından yaptığı konuşmada, Adnan Menderes'in siyasetteki nezaketiyle, zarafetiyle milletin gönlünde taht kurmuş bir devlet adamı olduğunu söyledi.
Menderes ve arkadaşlarının tek suçunun bu millete hizmet etmek olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:
"Tek suçu bu milletin yolunu yapmaktı, bu milletin limanlarını yapmaktı, insanlarımıza daha çok refah sağlamaktı. En önemlisi de tek parti döneminde milletimize yapılan tüm haksızlıklara, zulümlere karşı, özellikle dini inançların baskı altına alınmasına karşı 1950'de milletin adeta bir baraj kapağını yıkar gibi seçimlerde Adnan Menderes'i seçmesiyle millet yeniden özgürlüklerine kavuşmuş oldu ve ezanımızı aslına döndürdü."
Öztürk, Adnan Menderes'in milletin sesine kulak veren bu hizmetlerinin birilerini rahatsız ettiğini kaydederek, "Ne yazık ki tamamen haksız, hukuksuz, iftiralarla, düzmece mahkemelerle haksız şekilde Menderes ve arkadaşları idam edildi. Menderes ve arkadaşları, milletin gönlünde en ali şekilde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek." diye konuştu.
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da merhum Menderes ve arkadaşlarını, gerek demokrasi gerekse ülkenin özgür ve bağımsız yaşaması için şehit olan, bunun için gayret eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.
- Artvin
Halitpaşa Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de, ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.
Darbe sonrası Anayasa'ya zincirleme antidemokratik müdahalelerin önünün açıldığına dikkati çeken Alpaslan, "Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir." dedi.
Alpaslan, 27 Mayıs 1960 darbesi ile 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığını ifade ederek, "17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasına, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Trabzon
AK Parti İl Başkanlığınca, Meydan Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde Menderes ve arkadaşları anıldı.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali, yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığının anlaşılacağını söyledi.
Küçükali, şunları dile getirdi:
"Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan, insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır."
Basın açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Başkanı Haydar Revi, partililer ile vatandaşlar katıldı.
- Ordu
Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı dolayısıyla AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, basın toplantısı düzenledi.
Parti binasındaki toplantıda konuşan Çelenk, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığına dikkati çekti.
Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek Adnan Menderes ve arkadaşlarının, milletin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçtiklerini belirten Çelenk, "Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.
- Rize
Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen anma programında konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Hüseyin Gülali, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük birçok alanda tahribata yol açtığını belirterek, Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahalelerin demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını söyledi.
Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olayın, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idamı olduğunu dile getiren Gülali, Menderes ve yol arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini belirtti.
- Gümüşhane
AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Zafer Meydanı'nda Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı dolayısıyla partisince düzenlenen basın açıklamasında, merhum Menderes'in fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlattığını belirtti.
Menderes yönetiminin dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek, ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürdüğünü anlatan Köse, demokrasi şehidi Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ettiklerini kaydetti.
Basın açıklamasına AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve partililer katıldı.
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