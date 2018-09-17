Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

SAKARYA/KARABÜK/ZONGULDAK/BARTIN (AA) - Eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için, idam edilişlerinin 57. yılında Sakarya, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da anma etkinliği düzenlendi. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı üyeleri, ellerindeki "Son sözü millet söyler", "Milletine adanmış yiğitçe bir ömür", "İdam edilen milletin iradesiydi", "Bu dava millet davası" yazılı dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı. Grup adına açıklama yapan Can Cengiz Çetin, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye'de ileriye yönelik toplumsal, siyasi, hukuki, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribata yol açtığını söyledi. Çetin, 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olayın, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başbakanının idam edilmesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir." Basın açıklamasına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç de katıldı. - Zonguldak AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı üyeleri, eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 57. yılında kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya geldi. İl Başkanı Zeki Tosun, burada yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesiyle millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Tosun, hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan icraatlarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla, başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz." - Karabük AK Parti Karabük İl Başkanlığı üyeleri, eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 57. yılında parti binası önünde toplandı. Burada açıklama yapan İl Başkanı İsmail Altınöz, 27 Mayıs darbesinin, Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olduğunu söyledi.