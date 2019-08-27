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Menderes ve Seferihisar'da kaçak göçmen operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinden bindikleri lastik botlarla, Yunan adalarına geçmeye çalışan 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Menderes ve Seferihisar'da kaçak göçmen operasyonu

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)İZMİR'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinden bindikleri lastik botlarla, Yunan adalarına geçmeye çalışan 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 07.00 sıralarında, Menderes ilçesi Özdere açıklarında bir grup kaçak göçmenin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu, yeri tespit edilen lastik botu durdurudu. Botta 28'i Suriye, 13'ü Filistin uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 8'i kadın, 15'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
ZOR DURUMDAKİ KAÇAKLAR KURTARILDI
Aynı gün saat 21.00 sıralarında, Seferihisar'ın Düvenli Koyu önlerinden kaçak geçiş yapmak isterken zor anlar yaşayan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 50'si Kongo, 10'u Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 60 kaçak göçmeni kurtardı. 26'sı erkek, 24'ü kadın, 10'ü çocuk olan grup kıyıya çıkartıldı.
Yakalanan toplam 101 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Menderes ve Seferihisar'da kaçak göçmen operasyonuMenderes ve Seferihisar'da kaçak göçmen operasyonuMenderes ve Seferihisar'da kaçak göçmen operasyonu

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