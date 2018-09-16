Menderes, Zorlu ve Polatkan anılıyor (1)

Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) 57 YIL önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan mezarlarının başında anılıyor. Anmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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