Menderes, Zorlu ve Polatkan Eskişehir'de anıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 57’nci yıldönümünde andı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Muhammet Mekin Durceylan, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtğını belirterek, şunları kaydetti:

"27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."



