Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 57. yılı

İSTANBUL (AA) - Demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idamlarının 57. yılında anıldı.

Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Teşkilatı tarafından Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, burada yaptığı konuşmada, 17 Eylül'ün demokratlar için büyük bir acının, insanlık tarihi ve Türkiye için ise büyük bir utancın yıl dönümü olduğunu söyledi.

27 Mayıs'ta apoletlerin arkasına sığınanların gayreti ile Türkiye'de yılların birikimi olan demokratik tecrübenin yok edildiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

''27 Mayıs kendinden sonraki darbe ve anti demokratik girişimlere örnek oldu. Darbe, Türkiye'de milletin iradesine layık olamayanların, millete ve milletin iradesine hükmedebileceğine dair bir fikre de zemin hazırlamıştır. Fani olduğu bilinci ile yaşamış ve hizmet etmiş Başbakanımızı, Bakanlarımızı idam ederek fakında olmadan bizi baki bir fikrin mirasçıları yapmışlardır. Birer gün arayla düzmece mahkemelerde bakanlarımız Zorlu ve Polatkan'ı idama zorlayanlar, onların kalemlerini kıranlar, ilahi bir kalemle bir destanın yazıldığını fark etmemişlerdi. Bu destan dört kelime ile başlamaktadır, demokrasi, adalet, hürriyet ve kalkınma.