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Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 57. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Topkapı'daki Anıt Mezar başında anıldı - DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "27 Mayıs darbesi, sadece dönemin hükümetine, Demokrat Parti'ye karşı yapılmadı. Demokrat Parti nezdinde Türk milletinin refah ve huzuruna, Türkiye'nin bölgesel ve küresel kazanımlarına karşı gerçekleştirildi"

İSTANBUL (AA) - Demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idamlarının 57. yılında anıldı.

Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Teşkilatı tarafından Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, burada yaptığı konuşmada, 17 Eylül'ün demokratlar için büyük bir acının, insanlık tarihi ve Türkiye için ise büyük bir utancın yıl dönümü olduğunu söyledi.

27 Mayıs'ta apoletlerin arkasına sığınanların gayreti ile Türkiye'de yılların birikimi olan demokratik tecrübenin yok edildiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

''27 Mayıs kendinden sonraki darbe ve anti demokratik girişimlere örnek oldu. Darbe, Türkiye'de milletin iradesine layık olamayanların, millete ve milletin iradesine hükmedebileceğine dair bir fikre de zemin hazırlamıştır. Fani olduğu bilinci ile yaşamış ve hizmet etmiş Başbakanımızı, Bakanlarımızı idam ederek fakında olmadan bizi baki bir fikrin mirasçıları yapmışlardır. Birer gün arayla düzmece mahkemelerde bakanlarımız Zorlu ve Polatkan'ı idama zorlayanlar, onların kalemlerini kıranlar, ilahi bir kalemle bir destanın yazıldığını fark etmemişlerdi. Bu destan dört kelime ile başlamaktadır, demokrasi, adalet, hürriyet ve kalkınma.

Kahramanlarımızın millet için hayal ettikleri elbet bir gün gerçekleşecektir. Zira kanları, canları ve hizmetleriyle demokrasiyi ölmez bir mefkure haline getirmişlerdir. Bilinmelidir ki ne tarih ne hiçbir söz ellerine bulaştırdıkları kanı temizler. İnsanlık bu ayıbı hiçbir şekilde örtemez. Türkiye'nin kısa vadede yakaladığı sosyal ve iktisadi gelişiminin içeride ve dışarıda verdiği rahatsızlık, yuları dışarıda olan bir eşkıya hareketi ile maalesef karşılık bulmuştur.''

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuşmasının ardından partililerle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın Anıt Mezarı'na çelenk koydu.

Anma törenine Uysal'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Eski Başbakan Adnan Menderes eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu

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