Menderes'in kurtulduğu uçak kazasının üzerinden 60 yıl geçti

AYNUR EKİZ - Eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarında geçirdiği ve sağ olarak kurtulduğu uçak kazasının üzerinden 60 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Başbakan Menderes ve beraberindeki heyet, 17 Şubat 1959'da Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında mutabakata varılan Üçlü Kıbrıs Antlaşması'nı imzalamak üzere Viscount tipi dört motorlu Sev uçağıyla Londra'ya hareket etti.

Yakıt ikmali için Roma'da mola veren uçak, daha sonra Londra'ya devam etti. Londra'ya inişe geçen uçak, fırtına ve sis nedeniyle iniş için izin alamadı. Uçakta Paris'e inerek oradan trenle Londra'ya geçme fikri üzerinde konuşuldu ancak daha sonra Londra'nın 40 kilometre güneyindeki Gatwick Havaalanı'na iniş kararı verildi.

Sis nedeniyle Gatwick Havaalanı'na da iniş yapamayan uçak, Londra'nın 25 mil güneyindeki Surrey eyaleti Newdigate mevkisinde bir ormanlık bölgeye düştü.

Başbakan Menderes'in de içinde bulunduğu ve 7 kişinin sağ olarak kurtulduğu uçak kazasında, aralarında Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şerif Arzık, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Abdullah Parla ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü'nün de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.