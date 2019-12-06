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Menderes’in makam aracı 59 yıl sonra Aydın sokaklarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi himayesi tarafından Aydın Valiliği’ne bağışlanan Türkiye’nin 9.

Gazi Üniversitesi himayesi tarafından Aydın Valiliği’ne bağışlanan Türkiye’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’e ait makam aracı, 60 darbesinin ardından 59 yıl sonra Aydın sokaklarında dolaştı.
Ankara Gazi Üniversitesi’nde bulunan, Türkiye’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes’in 1958 model 8 silindirli, 300 beygir gücünde, 3 bin motor, otomatik cam ve ısıtmalı koltuklu tarihin izlerini taşıyan makam arabası, Aydın ilinde kurulan Menderes’in yaşamının yansıtılacağı ve inşaatı devam eden "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne" bağışlanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun girişimleriyle Aydın Valiliği’ne bağışlanan aracın anahtarı, 31 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenlenen törenle Vali Yavuz Selim Köşger’e teslim edilmişti. Geçen sürede hazırlıkları tamamlanan araç, 59 yıl sonra ilk kez Aydın’a getirildi. Aracı valilik önünde Vali Köşger, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.
Aracın Gazi Üniversitesi’nde muhafaza altında olduğunun tespit edilmesi ve ile kazandırılmasında büyük emeği olan Vali Köşger, “Rahmetli Başvekilimiz Aydın’ın medarı iftiharı Adnan Menderes’in Başbakan iken kullandığı makam aracı, 1960 ihtilalinden sonra ilk defa Aydın sokaklarına geldi. Gazi Üniversitesi tarafından Valiliğimize bağışlanan bu araç, yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi’nde tüm vatandaşlarımızın görebileceği şekilde sergilenecek. O zamana kadar da Aydın’da muhafaza edilecek” dedi.

Bakan Soylu süreci bizzat takip etti
Aracın Aydın’a kazandırılmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bağışçı Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür eden Vali Köşger, şöyle konuştu:
“İçişleri Bakanımız, süreci başından itibaren bizzat takip etti. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün ikna edilmesi konusunda aktif girişimleri oldu. Kendisine Aydın adına şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de bu aracın tespiti, Ankara’da muhafaza altında olduğunun farkına varılmasında ve sürecin yürütülmesinde naçizane katkılar sağladık. Bizim asıl amacımız Adnan Menderes Müzesi’nde, Adnan Menderes’e ait olan ve kendisinin kullandığı buna benzer materyallerin hemşehrilerimizin ilgisine sunulmasıydı. Onu inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz.”
Vali Köşger, yaptığı açıklamanın ardından Adnan Menderes’in makam aracının direksiyonuna geçti. Aracı müze inşaatı bitinceye kadar muhafaza edileceği Aydın Vali Konağı otoparkına kadar kendisi kullanan Köşger ve Menderes’in 59 yıl sonra Aydın sokaklarında dolaşan makam aracı ilgi odağı oldu.

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