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Menderes'in makam aracı Aydın'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 22:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin merhum Başbakanı Adnan Menderes'in, Ankara Gazi Üniversitesi'nce, 'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne' konulmak için Aydın Valiliği'ne bağışlanan makam otomobili, kente getirildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin merhum Başbakanı Adnan Menderes'in, Ankara Gazi Üniversitesi'nce, 'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne' konulmak için Aydın Valiliği'ne bağışlanan makam otomobili, kente getirildi.
Ankara Gazi Üniversitesi'nde bulunan, Türkiye'nin 9'uncu Başbakanı merhum Adnan Menderes'in 1958 model 8 silindirli, 300 beygir gücünde, 3 bin motor, otomatik cam ve ısıtmalı koltuklu tarihin izlerini taşıyan makam otomobili, Aydın'da kurulan, Menderes'in yaşamının yansıtılacağı inşaatı devam eden 'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne' bağışlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle Aydın Valiliği'ne bağışlanan aracın anahtarı, 31 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen törenle Vali Yavuz Selim Köşger'e teslim edildi. Geçen sürede hazırlıkları tamamlanan araç, 59 yıl sonra ilk kez Aydın'a getirildi. Araç valilik önüne getirildi. Burada düzenlenen törene, Vali Köşger, protokol üyeleri ve halk katıldı.
Vali Köşger, "Rahmetli Başvekilimiz Aydın'ın medarı iftiharı Adnan Menderes'in Başbakan iken kullandığı makam otomobili, 1960 ihtilalinden sonra ilk defa Aydın sokaklarına geldi. Gazi Üniversitesi tarafından Valiliğimize bağışlanan bu otomobil, yapımı devam eden Adnan Menderes Müzesi'nde tüm vatandaşlarımızın görebileceği şekilde sergilenecek. O zamana kadar da Aydın'da muhafaza edilecek" dedi.
VALİ KÖŞGER DİREKSİYONA GEÇTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bağışçı Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür eden Vali Köşger; "İçişleri Bakanımız, süreci başından itibaren bizzat takip etti. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün ikna edilmesi konusunda aktif girişimleri oldu. Kendisine Aydın adına şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de bu aracın tespiti, Ankara'da muhafaza altında olduğunun farkına varılmasında ve sürecin yürütülmesinde naçizane katkılar sağladık. Bizim asıl amacımız Adnan Menderes Müzesi'nde, Adnan Menderes'e ait olan ve kendisinin kullandığı buna benzer materyallerin hemşehrilerimizin ilgisine sunulmasıydı. Onu inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Vali Köşger, ardından Adnan Menderes'in makam aracının direksiyonuna geçti. Aracı müze inşaatı bitinceye kadar muhafaza edileceği Aydın Vali Konağı otoparkına kadar kendisi kullanan Köşger ve Menderes'in 59 yıl sonra Aydın sokaklarında dolaşan makam aracı ilgi odağı oldu.

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