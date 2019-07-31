Menderes'in makam aracının Aydın Valiliğine devir teslim töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, sadece kendimize ait bir memlekette yaşamıyoruz. Biz, aynı zamanda etrafındaki coğrafyanın ve dünyanın hakkını, adaletini, doğruluğunu, dürüstlüğünü ve aslında medeniyetin tüm değerlerinin kendine yansımasını bekleyen bir memlekette yaşıyoruz. Sorumluluğumuz, sadece 780 bin kilometrekareyle alakalı bir sorumluluk da değildir." dedi.

Soylu, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracının Aydın Valiliği'ne devir teslim törenine katıldı.

Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ile dönem dönem telefonla konuştuğunu belirten Soylu, Aydın Menderes'in farklı hassasiyetleri olduğunu ifade etti.

Aydın Menderes ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Aydın Bey bir gün beni aradı, 'Fatih Camisi elden gidiyor Süleyman' dedi. 'Hayırdır efendim.' dedim. Anlattı dakikalarca, onarılması lazım." dedi. Sonra bir baktık ki Cumhurbaşkanımız el atmış ve Fatih Camisi onarılmış, kurtarılmış." diye konuştu.

Konuşmasında gençlere de seslenen Soylu, şunları söyledi: