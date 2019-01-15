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Menderes'te aşırı yağışlar nedeniyle düden oluştu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

İZMİR'de üç gün boyunca devam eden rekor yağışlar sonrasında dikkat çeken doğa olaylarından birisi de Menderes'te yaşandı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de üç gün boyunca devam eden rekor yağışlar sonrasında dikkat çeken doğa olaylarından birisi de Menderes'te yaşandı. Tarım arazisinde toplanan binlerce metreküplük yağmur suyunun toprakta oluşan göçükten yer altına akması vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Yaşanan doğa olayına Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan açıklık getirdi. Murathan, "Yağmur suları arazide düden oluşturdu. Bölgede zaten 13 düden vardı ancak bu kadar büyük değildi. Buradan yeraltına inen su da mağaralar ve çatlaklar aracılığıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki denize ulaşıyor" dedi. İzmir'e geçen hafta üç gün aralıksız yağan yağmurda 250 kilogram yağış düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden biri de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken binlerce metreküplük yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yer altındaki çatlaklar ortaya çıkmıştı. Yağmur sularının da bu çatlaklardan yer altına şelale oluşturur şekilde akmaya başlaması ilginç görüntüler ortaya çıkarmış, olayı öğrenen köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla yaşananları izlemişti. JEOLOJİ MÜHENDİSİ DOĞA OLAYINI AÇIKLADI Uzun yıllardır bölgede yaşanmayan, bölge halkının da tanık olmadığı doğa olayına Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan açıklık getirdi. Bölgede uzun yıllar araştırma yaptığını anlatan Alim Murathan, şöyle konuştu: "Rekor yağışlardan sonra yağmur suları arazide birikti. Bu bölge zaten eskiden göldü. Ancak tarım alanı oluşturulması için kanallarla göl kurutuldu. Ancak bölgede biriken büyük miktardaki yağmur suyunun da baskısıyla düden oluştu. Halk diliyle su yutağı oluştu. Bölgede zaten bizlerini tespit ettiği üzerinde çalıştığı 13 düden vardı ancak bu kadar büyük değildi. Yaklaşık 300 metrekare genişliğinde bir alanda düden oldu. Diğerleri bu kadar büyük olmadığı için dikkat çekmedi. Bu düdenden yer altına inen su da mağaralar ve çatlaklar aracılığıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki denize ulaşıyor. Arazinin altında kireçli kayalar var. Bunlarda yağmur sularla aşındığı için oluşan doğal olayları var. Köylüler de zaten arazide biriken suların, borularla yer altına direnajının yapılmasını istiyorlardı, yer altı suları zenginleşsin ve tarımda kullansınlar diye. Onların isteğini doğal yönden oluştu ve orada bir doğal baraj oldu." Köylüler ise gördüklerine şaşırsalar da yer altı sularının çoğalmasından memnuniyet duyduklarını anlattı. Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

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