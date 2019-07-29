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Menderes'te CHP İlçe Başkanı Candan şirketin başına getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi.

Menderes'te CHP İlçe Başkanı Candan şirketin başına getirildi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi. Kayalar, Candan'ın maaş almayacağına dair notere imza verdiğini söyledi.
İzmir'de önce Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketinden maaş alması, ardından Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'ye genel müdür yardımcısı olarak ataması sonrası, benzer bir görevlendirmenin Menderes Belediyesi'nde de yapıldığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına, CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi. Eski belediye başkanı AK Partili Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alan Kayalar'ın, bu göreve ise amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar'ı getirdiği belirtildi. Selim Aktaş'ın CHP Gaziemir eski ilçe başkanlarından Seydi Aktaş'ın oğlu olduğu da öğrenildi. Aktaş'ın yerine atanan Nuriye Kayalar'ın aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini de yürüttüğü bildirildi. Yine CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir'in ise Park Bahçeler Müdürü olarak atandığı öğrenildi.
'GİZEM CANDAN MAAŞ ALMIYOR'
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, görevlendirmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"26 yıldır belediyemizde memur olan Nuriye Kayalar, şu an Kültür Müdürümüz olarak görevini yapmakta. Ayrıca kendisi özel kalem müdürlüğüne de vekaleten bakıyor. Sayın Kayalar, Menderes Belediyesi’nde 26 yıldır memur olarak görevli olması nedeniyle hem belediyeyi hem de ilçeyi yakından tanımakta. Yerel yönetim deneyimi sebebiyle bu görevleri belediyemizde yürütmekte."
CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ın belediye meclis üyeleri Gürsel Rüzgar ve Mustafa Akın ile birlikte Menderes Belediyesi Personel Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyesi olduğunu vurgulayan Kayalar, "Her üç isim de yönetim kurulu üyesi olarak şirketten herhangi bir ücret almayacaklarını 17 Nisan'da noter tasdikiyle beyan ettiler. Gizem Candan’ın avukat olması ve belediyemizin geçmiş yönetimden kalan borçları nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıyı göz önüne alarak tasarruf tedbirleri kapsamında böyle bir uygulamaya gidilmiştir" dedi.

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