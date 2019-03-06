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"Mendil satan eller" geleceğe hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çocukların sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesinin önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında çocuklar; spor, robotik kodlama ve sanatsal aktiviteler gibi eğitici kurslarla hayata hazırlanıyor - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz: - "Resimden tutun da yüzme kursuna kadar çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek onları sokaktan tamamen çekiyoruz. Bununla eğitimlerine de önemli katkı sunuyoruz" - Çocuklardan Muhammet İ: - "Artık sokakta çalışmıyorum. Burada çeşitli kurslara katılıyorum ve çok eğleniyorum"

MESUT VAROL - Van'da çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama ile ulaşılan çocuklar, "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında oluşturulan merkezde hayata tutunuyor.

Sokaklarda mendil satan, kavşaklarda araba camlarını silen, risk altında çalışan, çalıştırılan veya dilenen çocukların korunması ve topluma kazandırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından örnek bir proje geliştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının da (DAKA) destek verdiği "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında oluşturulan mobil ekip, kentin farklı noktalarında risk altında çalıştırılan 200 çocuğu tespit ederek ailelerine ulaştı. Uzman ekibin aileleri ikna etmesiyle çocuklar, sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinin ardından okula yönlendirildi.

Çocukların sokaklara dönmemesi ve geleceğe daha iyi hazırlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı atıl durumdaki bina, içerisinde farklı oyun gruplarının olduğu spor odası, robotik kodlama, sanatsal aktiviteler sınıfı ve eğitici kursların bulunduğu tam donanımlı merkez haline getirildi.

Daha önce günlerini sokaklarda geçiren çocuklar, şimdi hem okuyor hem de boş zamanlarında bu merkeze gelerek geleceğe hazırlanıyor.

- "Çocukları sokaktan tamamen çekiyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan proje kapsamında sokakta çalıştırılan çocukları sosyal hayata kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tespit edilen çocuklara sosyo-ekonomik destek sağlayarak okula kazandırdıklarını anlatan Çohaz, "Sokakta çalıştırılmamaları için çocuklarımızı merkezimizde çeşitli kurslara yönlendirdik. Burada resimden tutun da yüzme kursuna kadar çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek onları sokaktan tamamen çekiyoruz. Bununla eğitimlerine de önemli katkı sunuyoruz. Daha önce bölgemizde böyle bir hizmet yoktu. Bunun devamını sağlayacağız." dedi.

Çocuk hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcısı Cahit Eldemir de projeyi etkin şekilde yürütmek amacıyla kurulan mobil ekibin, 200 çocuğu tespit ederek profesyonel bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Proje kapsamında ilk olarak sokakta çalıştırılan çocukların çalışma alanlarını tespit ettiklerini, ardından aileleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Eldemir, okula kazandırdıkları çocukların durumunu sürekli takip ettiklerini vurguladı.

Projenin çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler içerdiğini anlatan Eldemir, "Merkezimizde çocukların ilgi ve seçimleri doğrultusunda tercihler yaptık. Bu da başarıya ulaşmamızda önemli bir etken oldu. Çocuklarımızın sokakta çalıştırılmasıyla oluşan merhamet duygusunun zayıfladığını gördük. Bu merhamet duygularını da güçlendirmek anlamında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttük." diye konuştu.

- "Amacımız sokaklarda çalışan çocukların olmaması"

Eldemir, çocukların ve ailelerinin projeden çok memnun olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımızı sokakta çalışırken gördüğümüzde çok üzülüyorduk. Bu nedenle bu yönde bir çalışma yürütmeye karar verdik. Bu yola çıkarken çocukların yerinin sokak değil, ailenin yanı ve özellikle eğitim hayatına devam etmesi olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı da bu çerçevede yürüttük. Çok büyük mutluluk verici ki tespit ettiğimiz çocukların yüzde 95'inin artık sokaklarda çalışmadığını görüyoruz. Çocukların eğitimlerine daha düzenli devam ettiğini tespit ettik. Birçok çocuğumuzun da açtığımız faaliyetlerde çok iyi başarılar elde ettiğini fark ettik. Bu çocuklara fırsat verilirse iyi şeyler yapabileceğini gördük. Bu anlamda sokaklarda çok önemli bir azalma var. Amacımız artık sokaklarda çalışan çocukların olmaması."

Çocuklardan Muhammet İ. de daha önce sokakta çalıştığını belirterek, "Sokak aralarında su satıyordum. Sonra bu projeye katıldım ve geleceğe daha iyi hazırlanıyorum. Artık sokakta çalışmıyorum. Burada çeşitli kurslara katılıyorum ve çok eğleniyorum." ifadesini kullandı.

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