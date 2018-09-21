Mendil satıcısı, beton mikserinin altında kalıp can verdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, trafik lambalarının olduğu kavşakta mendil satan kimliği belirsiz erkeğe, beton mikseri çarptı. Büyük lastiklerin üzerinden geçtiği mendil satıcısı, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarının olduğu noktada mendil satan kimliği belirsiz erkek, Bornova'dan Konak yönüne giden Y.A. yönetimindeki 35 HA 2425 plakalı beton mikserinin çarpmasıyla altında kaldı. Büyük lastiklerin üzerinden geçtiği endil satıcısı, hayatını kaybetti. Büyük korku yaşayan çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserini kullanan Y.A., gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan mendil satıcısının parçalanan cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerince toplandı. Ekiplerin çalışmasını izleyen bazı kişilerin, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çektiği görüldü. Mendil satıcısının cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

