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Mendil satma bahanesiyle zorla cüzdan gasp etmekten tutuklandı

05.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Samsun’da mendil satma bahanesiyle yanına yaklaştıkları bir kişinin içinde 400 lira bulunan cüzdanını gasp ettiği iddia edilen 19 yaşındaki genç mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Bulvar AVM önünde meydana geldi.

Samsun’da mendil satma bahanesiyle yanına yaklaştıkları bir kişinin içinde 400 lira bulunan cüzdanını gasp ettiği iddia edilen 19 yaşındaki genç mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Bulvar AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki kahvehane önüne oturan Y.Ç. (44) yanına mendil satma bahanesiyle yaklaşıp almasını isteyen 1’i çocuk 2 kişinin "Param yok" deyince içinde 400 lira para bulunan cüzdanını zorla arka cebinden alarak kaçtığını ileri sürerek Gazi Polis Merkezi’ne şikayette bulundu. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili B.Ş. (19) ve 15 yaşındaki S.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Polis Merkezi’ndeki işlemleri tamamlanan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyip B.Ş., "Y.Ç.’ye borç para vermiştim. 100 lira alacağım vardı. Parayı istedim. Vermeyince arka cebinde bulunan 100 lirayı zor kullanmadan aldım" dedi.
B.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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