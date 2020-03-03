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'Mendilim Kekik Kokuyor' oyuncularından Mehmetçik mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çanakkale destanının bilinmeyen öykülerinin anlatıldığı 'Mendilim Kekik Kokuyor' filminin ikinci galası, Antalya'da gerçekleşti. Filmin başrol oyuncuları İdlib'de gerçekleşen hava saldırısının ardından şehit olan Mehmetçikler için duygu yüklü mesajlar verdi.

'Mendilim Kekik Kokuyor' oyuncularından Mehmetçik mesajı

Yapımcılığını Kadriye Özden'in üstlendiği, Almanya, İskoçya, Rusya, Belçika ve Özbekistan'dan da oyuncuların yer aldığı 'Mendilim Kekik Kokuyor' filminin ikinci galası, İstanbul'dan sonra çekimlere ev sahipliği yapan Antalya'da yapıldı.

Çanakkale destanının bilinmeyen öykülerinin anlatıldığı ve 6 Mart'ta vizyona girecek filme, 'Terminatör' ve 'Gladyatör' filmlerinde rol alan Mike Mitchell ve Özbek oyuncu Şahruh Tuyçibayev misafir oyuncu olarak destek verdi. Yönetmenliğini Hüseyin Özden'in yaptığı filmde Willma Elles 'Hemşire Beatrice', Mehmet Çevik ise 'Rüstem Çavuş' rolünü canlandırıyor.

Çekimleri Antalya'nın Akseki ve Kemer ilçelerinin yanı sıra Çanakkale'de 6 haftada tamamlanan filmin dün akşam bir alışveriş merkezinde yapılan ikinci galasına Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

ANTALYA'YA VEFA BORCU

Yönetmen Hüseyin Özden, Çanakkale Savaşları'nın çok zor şartlar altında gerçekleştiğini hatırlatarak, "Biz bu zor şartlara paralel duyguyla yine zor şartlar altında filmin yapımını gerçekleştirdik. Bütün ekip canla başla çalıştı. Aklını, yüreğini ortaya koydu" dedi.

Filmin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kızılay'ın da destek verdiğini aktaran Özden, "Bu film Antalyalıların filmi oldu. Antalya Valisi Mühir Karaloğlu'nun yönlendirmesiyle Antalya'nın o güzel mekanlarında o güzel insanlarla birlikte Çanakkale filmi yaptık. Antalyalılara bir vefa borcumuz vardı, burada bir gala yapmaya karar verdik" diye konuştu.

EMPERYALİST GÜÇLERİN PRESTİJ SAVAŞI

Sahil sahneleri için Kemer ve Tekirova'da çalıştıklarını köy sahneleri içinde Akseki'nin Sarıhacılar ve Belenalan köylerini kullandıklarını kaydeden Özden, savaş sahneleri içinde Dutluca'ya özel savaş platosu kurulduğunu anlattı. Özden, "Emperyalist güçler için Çanakkale savaşı prestij gösterisiydi. İstanbul'u alacaklar ve dünyaya sükse yapacaklardı. Anadolu insanı içinse bir varoluş savaşıydı. O mendil Anadolu'nun kendisidir, o kekik ise Anadolu insanının inancıdır" dedi.

RÜSTEM ÇAVUŞ'TAN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Filmde 'Rüstem Çavuş' karakterini canlandıran Mehmet Çevik, "Sınırları korumak isterken veya gelebilecek tehlikeleri püskürtme harekatına girdiklerinde sadece Mehmetçik mi görev yapacak? Onu düşünmek lazım.

Hiç düşünmeden ölüme koşan o Mehmetçiğe o kadar çok şey borçluyuz ki, şu konuşmaları yapabiliyorsak onlara borçluyuz" dedi.

Başrol oyuncularından Willma Elles ise filmi savaş ortamında bir umut ışığı olarak tanımlayarak, "Türkiye'nin tüm şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu film aslında savaşı ve gerçekleri anlatıyor. Bu film Türkiye'yi çok güzel anlatıyor. Bu filmde oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

VALİ KARALOĞLU'DAN 'VATAN' MESAJI

Filmin galasına katılan Antalya Valisi Mühir Karaloğlu, filmin galasını İdlib şehitlerine ithaf etti. Karaloğlu, "Çanakkale bizim için bir zafer değil, milletin kimliğini inancını oluşturan çok önemli değerlerimizden birisi. Bu coğrafyayı vatan kılmak kolay değildi, vatan tutmak da kolay değil. Yeni şehitlerimiz var. İdlib şehitlerimiz de var, biz bu akşamki galayı İdlib şehitlerimize ithaf edelim. Onlara rahmet dileyelim" dedi.


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