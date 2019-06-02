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Mendirekten düşen üniversiteli Zeliha, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

 BARTIN’ın Amasra ilçesinde, üniversite öğrencisi Zeliha Kaş (20) arkadaşlarıyla birlikte koştuğu mendirekten düştü.

Mendirekten düşen üniversiteli Zeliha, yaralandı

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)- BARTIN’ın Amasra ilçesinde, üniversite öğrencisi Zeliha Kaş (20) arkadaşlarıyla birlikte koştuğu mendirekten düştü. Bacakları ile kollarında kırıklar oluşan Kaş, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte büyük limandakı mendirekte koşan Zeliha Kaş, bir anda dengesini kaybedip, denize düştü. 2 metreden düşen üniversiteli, kıyıdaki kayalara tutundu. Bu sırada arkadaşları 112 Acil'i aradı. Kaş, tutunduğu kayalığa çıkmayı başardı.
Bir süre burada bekleyen genç kız, gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedye ile alınarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeliha Kaş’ın bacakları ile kollarında kırıklar olduğu bildirildi.

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