HABER

Mendo’s’tan konkordato açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

MENDO İç Giyim’e yönelik konkordato (mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) talebinin, Çiçek İç Giyim A.Ş.’ye ait Mendo’s mağazalarının resimleriyle servis edilmesi sonrası şirket hukuk yoluna başvuracağını duyurdu.

İSTANBUL, (DHA)- MENDO İç Giyim’e yönelik konkordato (mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) talebinin, Çiçek İç Giyim A.Ş.’ye ait Mendo’s mağazalarının resimleriyle servis edilmesi sonrası şirket hukuk yoluna başvuracağını duyurdu.

Dünyaca ünlü iç giyim markalarının Türkiye distribütörü olan Çiçek İç Giyim A.Ş'nin sahibi olduğu Mendo’s markasının, bugün Mendo İç Giyim’e yönelik çıkan konkordato haberlerinde kullanılan hatalı resimler yüzünden büyük zarara uğradığını belirten şirket avukatı Erdoğan Biçer yazılı bir açıklama yaparak, “Bugün birçok internet sitesinde yer alan ‘Ünlü iç giyim markası Mendo konkordato ilan etti’ haberlerinin firmamız ile hiçbir ilgisi yoktur. Dünyaca ünlü iç giyim markalarının Türkiye distribütörü olarak tüm yatırımlarına başta 3'üncü Havalimanı'nda üç yeni mağaza açarak hızla devam etmektedir. Bünyemizde birçoğu ünlü marka olmak üzere 28 mağaza bulunmaktadır. Haberlerde bahsi geçen Mendo isimli firmanın mağaza kiralarındaki döviz kurları artışından dolayı konkordato ilan ettiği yazılmaktadır. Fakat bu firmanın Mendo isimli herhangi mağazası yoktur, Mendo’s isim hakları tarafımıza aittir. Yıllarca firmamızın ismimizi taklit bu firma ile hukuki alanda da mücadelemiz devam etmiş ve tüm davalar tarafımızca kazanılmıştır. Bu husus müvekkil şirketin piyasadaki tanınmışlığı ve bilirliği sebebi ile şirketi maddi ve manevi olarak büyük zararlara sokmuştur. Bu görsellerin derhal tüm yazılı ve görsel mecralar ile web ortamından kaldırılmasını ihtar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca görsel düzeltmesi yapmayan internet siteleri hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Gelibolu'da çöplükte patlamamış top mermisi bulundu! Gelibolu'da çöplükte patlamamış top mermisi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Microsoft Office 365 zamlandı

Microsoft Office 365 zamlandı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Gelibolu'da çöplükte patlamamış top mermisi bulundu!

Gelibolu'da çöplükte patlamamış top mermisi bulundu!

Mac Miller kimdir? Mac Miller'in ölüm sebebi nedir?

Mac Miller kimdir? Mac Miller'in ölüm sebebi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.