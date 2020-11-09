Menekşe bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?

Camlarda, balkonlarda görmeye alışkın olduğumuz menekşe, küçük ancak oldukça dayanıklı bir süs bitkisi. Hemen hepimizin "menekşe" denince gözünde mor renkli çiçekleriyle küçük yeşil yapraklı bir bitki canlansa da, menekşenin onlarca türü var. Güzelliği efsanelerle süslenen Cezayir menekşesi, tüm yıl çiçekli kalabilen Afrika menekşesi ve rengarenk Hercai menekşe en bilinen menekşe türleri arasında yer alıyor. Sulamasından çoğaltılmasına kadar menekşe bakımı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bu yazıda bir araya getirdik. Evde Menekşe Bakımı Menekşe bakımında en önemli unsur, menekşeye uygun ortamın yaratılmasıdır. Aydınlığı sevse de menekşeler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı sevmezler. Menekşe yetiştirmek için en uygun yerler aydınlık cam önleri ve balkonlar olabilir. Menekşenizi yetiştirmek için evinizde aydınlık bir köşe ararken aynı zamanda havadar olmasına da mutlaka dikkat etmelisiniz. Sulama ve dolayısıyla toprağın nemi menekşe için hayati önem taşır. Nemi seven menekşenin toprağının kurumasını önleyecek bir sulama rutini oluşturabilirsiniz. Mutfağın yemek, su buharı kaynaklı nemli havası yıl boyunca çiçek veren bir menekşe için en ideal ortamı sağlar. Sabah kahvenizin eşlikçisi olmaya can atan menekşelerinizle yapacağınız sabah sohbetleri, çiçeklerinin daha canlı olmalarını sağlar.

Menekşe bakımı, bitkinin çiçek açması için de oldukça önemli. Menekşelerinizin yıl boyunca çiçekli kalabilmesi için sık sık çevirerek gün ışığından eşit yararlanmalarını sağlayın. Koyu yeşil yapraklara sahip menekşeler daha fazla ışığa ihtiyaç duyarlar. Menekşelerinizi yerleştirirken bu ayrıntıyı göz önünde bulundurmayı unutmayın. Yeryüzünün tüm canlıları gibi bitkiler de susuz kalamazlar ancak fazla sulama menekşenizin ölümüne neden olur. Bir sulama rutininiz olsa bile sulamadan önce parmağınızla toprağı kontrol edin. Toprağın kuruluğundan emin olamıyorsanız, menekşenizin bir yaprağına hafifçe dokunun. Toprak kuru ve yaprak yumuşaksa menekşenizi sulayabilirsiniz. Sulama için gelişigüzel kaplar yerine toprağa doğrudan ulaşan dar ağızlı sulama kaplarını tercih etmelisiniz. Menekşenizin bulunduğu ortam toprağının yeterince nemli kalmasını sağlıyorsa sulama spreylerini de kullanabilirsiniz. Bitkinizi sularken, yaprakların üstüne ve çiçeklerine su gelmemesine özen gösterin. Menekşe Bakımı ve Çoğaltılması Göz alıcı renkleriyle şarkılara konu olan menekşelere sahip olmak hiç de zor değil. Menekşe yeniliği sever. Her altı ayda bir ya da en az yılda bir kez, bitkinin toprağını ve saksısını değiştirin. Saksı değiştirirken menekşenizin mevcut saksısından biraz daha büyük bir saksı seçebilirsiniz. Saksı değiştirme dönemlerini menekşelerinizi çoğaltmak için de değerlendirebilirsiniz.

Menekşenin köklerine hasar vermeden ayıracağınız birkaç yaprağı yeni bir saksıya dikerek çoğaltabilirsiniz. Ya da ayırdığınız yaprakları bir iki gün içi su dolu bir bardakta bekleterek köklenmeyi daha da hızlandırabilirsiniz. Suda köklendirmeyi tercih ettiğinizde yaprağın değil, sapın suya temas etmesine özen gösterin. Yaprağın suya temasını engellemek için bardak yerine cam meşrubat şişelerini de kullanabilirsiniz. Menekşe Çiçeği Bakımı ve Budaması Menekşe bakımı budama yapmanızı da gerektirir. Ancak menekşe budaması için belirli bir zaman aralığı bulunmaz. Özellikle canlılığını yitirmiş, sararmış yapraklara sahip bir menekşeniz varsa budama yapabilirsiniz. Böylece sararan yapraklarından temizlenen bitki kısa sürede tekrar canlılık kazanabilir. Menekşenize budama yaparken yaprakları elinizle koparmak yerine, küçük bir makas kullanın. Böylelikle bitkinin diğer yaprakları ve menekşenin çiçekleri zarar görmez. Budama sırasında toprağa düşen yaprakları ve çiçekleri mutlaka toplayın. Aksi takdirde nemli toprak üzerinde kalarak çürümeye sebep olan bu artıklar sineklere neden olur.