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Menekşe ile Halil'in Menekşe'si Sedef Avcı'nın son halini görenler inanamadı! 'Ne yaptın kendine?'

06.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menekşe ile Halil dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya adını duyuran Sedef Avcı, son haliyle görenleri şaşırttı. İmaj değişikliğine giden ve saçlarını kestiren güzel oyuncunun son halini görenler yorum yapmaktan kendini alamadı.

Menekşe ile Halil'in Menekşe'si Sedef Avcı'nın son halini görenler inanamadı! 'Ne yaptın kendine?'

Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Menekşe ile Halil dizisinde, Menekşe karakterini canlandıran Sedef Avcı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yaşadığı değişimle dikkat çeken güzel oyuncu, sosyal medyadan özel hayatıyla ilgili paylaşımları sürdürüyor.

Bir döneme damga vuran Menekşe ile Halil dizisinin oyuncuları yeniden gündeme geldi.

menekşe

Kıvanç Tatlıtuğ'un da başrollerinde yer aldığı dizi, Türkiye'de gösterdiği başarının yanı sıra tüm dünyada da yayınlanarak büyük bir başarı kazanmıştı.

menekşe halil

Dizinin sevilen karakteri Menekşe'yi canlandıran Sedef Avcı yeniden gündeme geldi. Ezel, Menekşe ile Halil gibi dizilerde boy gösteren güzel oyuncunun değişimi şaşırttı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Uzun zamandır ekranda olmayan bir erkek çocuğu annesi olan Sedef Avcı, imajında yeniliğe gitti. Yıllardır genç görüntüsü ile dikkat çeken Sedef Avcı, kendisindeki farklılığı imajıyla gösterdi.

İşte Sedef Avcı'nın son hali;

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Sedef Avcı
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