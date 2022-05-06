Menekşe ile Halil'in Menekşe'si Sedef Avcı'nın son halini görenler inanamadı! 'Ne yaptın kendine?'

Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Menekşe ile Halil dizisinde, Menekşe karakterini canlandıran Sedef Avcı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yaşadığı değişimle dikkat çeken güzel oyuncu, sosyal medyadan özel hayatıyla ilgili paylaşımları sürdürüyor.

Bir döneme damga vuran Menekşe ile Halil dizisinin oyuncuları yeniden gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un da başrollerinde yer aldığı dizi, Türkiye'de gösterdiği başarının yanı sıra tüm dünyada da yayınlanarak büyük bir başarı kazanmıştı.

Dizinin sevilen karakteri Menekşe'yi canlandıran Sedef Avcı yeniden gündeme geldi. Ezel, Menekşe ile Halil gibi dizilerde boy gösteren güzel oyuncunun değişimi şaşırttı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Uzun zamandır ekranda olmayan bir erkek çocuğu annesi olan Sedef Avcı, imajında yeniliğe gitti. Yıllardır genç görüntüsü ile dikkat çeken Sedef Avcı, kendisindeki farklılığı imajıyla gösterdi.

İşte Sedef Avcı'nın son hali;





