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Menekşe Plajı'nda denizin keyfini çıkardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinin yavaş yavaş geride bırakılmaya başlandığı yeni normalle birlikte vatandaşlar, Menekşe Sahili'nde denizin keyfini çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan 18 yaş altı gençlerden bazıları Menekşe Sahili'nde denize girerek, güneşlenirken bazıları ise oyun oynadı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılmıştı. İstanbul’da hava sıcaklığının da artmasıyla vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Menekşe Plajı’na gelen çok sayıda kişi deniz ve kumun tadını çıkardı. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlarsa ağaç gölgesinde güzel havanın tadını çıkardı. Denize giren vatandaşlar için cankurtaran ekipleri de sahil de güvenlik amaçlı bekleyişlerini sürdürdü.

'GÜZEL GEÇİYOR, EĞLENİYORUZ'

Uzun bir aradan sonra denizin tadını çıkardıklarını belirten Yusuf Sağlık “Bilindiği üzere ülkemizde korona virüs illeti etkisini göstermesiyle 2-3 aylık ev karantinasının ardından abilerimle eğlenelim dedik güzel geçiyor”dedi.

Mehmet Ali Özbek ise “Güzel geçiyor 2-3 aylık karantinanın ardından arkadaşlarla kaçamak yaptık. Güneş eşliğinde eğleniyoruz” diye konuştu.

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar

Menekşe Plajı’nda denizin tadını çıkardılar
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