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Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 04:43 | Son Güncelleme

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.
Menemen gişelerden giriş yaparak Aliağa gişelerinden çıkış yapan sürücü Mümin Düzkaya, “Otoyolun açılmasından çok memnun kaldık. Her metresinde emek ve işçilik var. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkesin emeğine sağlık. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Otoyolu kullanıp Aliağa gişelerinden çıkan motosiklet sürücüsü Cüneyt Kartal ise, otoyolun açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi, "Otobandan geçişimizi yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Geçiş ücreti gayet makul. Fiyatın böyle olması bizim için çok iyi. Şayet böyleyse biz bu yolu sık sık kullanırız” şeklinde konuştu.
Edilen bilgiye göre Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun ismi "Kuzey Ege Otoyolu" olarak adlandırıldı. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla Ege Üniversitesi Kavşağı ile Çandarlı arasındaki mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. 2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir’de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça’daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yıl sonu tamamlanacak.
Yol üzerinde 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyolda peyzaj ve bazı bölümlerin üst yapı işlemleri devam ediyor.

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