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Menemen Belediyesinde akraba ataması iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Menemen Belediyesi: - "Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un deneyimlerinden faydalandığı, danıştığı birinin başdanışman olarak lanse edilmesi çirkin bir iftiradan ibarettir"

İZMİR (AA) - Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un akrabası olan eski dönem Koyundere Belediye Başkanı İrfan Aras'ı başdanışman olarak atadığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Serdar Aksoy'un eski dönem belediye başkanları ile iş birliği içinde hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Siyasi deneyimleri, görüş ve fikirleriyle her zaman Serdar Aksoy'un yanında yer almış bu eski dönem belediye başkanları için herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un deneyimlerinden faydalandığı, danıştığı birinin başdanışman olarak lanse edilmesi çirkin bir iftiradan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Serdar Aksoy'un görevde bulunduğu 100 günde 5 yıllık belediye başkanlarından daha fazla projeyi hayata geçirdiği savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkan Aksoy, bu tür haberlerle gündeme gelmekten dolayı son derece rahatsızdır. Başkan Serdar Aksoy, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sandıklı'daki CHP toplantısında açıkladığı 7 maddelik ilkeyi kendine şiar olarak kabul ediyor ve hiç kimsenin kendilerini yollarından döndüremeyeceklerini kesin bir dille aktarıyor."

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Anahtar Kelimeler:
akraba ataması Menemen Belediyesi Serdar Aksoy

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