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Menemen-Çandarlı Otoyolunda hedef, 29 Ekim’e yetiştirmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

Yap-işlet-devret projesi olarak 2017 yılında yapımına başlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda çalışmalar hızla devam ederken, yol inşaa faaliyetlerinin 29 Ekim’e kadar bitirilmesi hedefleniyor.Çeşme ilçesinden yola çıkan bir aracın trafik ışığı ile karşılaşmadan Çandarlı’ya kadar güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapım çalışmaları sürüyor.

Yap-işlet-devret projesi olarak 2017 yılında yapımına başlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda çalışmalar hızla devam ederken, yol inşaa faaliyetlerinin 29 Ekim’e kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Çeşme ilçesinden yola çıkan bir aracın trafik ışığı ile karşılaşmadan Çandarlı’ya kadar güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapım çalışmaları sürüyor. 2017 yılında başlanan proje İKA İzmir Otoyol Yatırım ve İletme A.Ş. tarafından yürütülüyor. 56 kilometresi anayol, 40 kilometresi de bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometrelik yolun, inşaa faaliyetlerinin 29 Ekim tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Otoyolun, hizmete açılması ile bölgedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.

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