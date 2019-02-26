Menemen Ovası sular altında kaldı, ıspanağın fiyatı yükseldi (2)

'38 YILDIR YAŞANMAYAN FELAKETİ YAŞADIK'

Menemen'in Musabey Mahallesi'nde üreticilik yapan Emin Doruk, Gediz taşmadan önce üretimde sorun yaşamadıklarını söyleyerek "Gediz taşınca yollarımız yarıldı, sulama sistemlerimiz çöktü ve toprakta oyuklar oluştu. Yeni sezon geliyor. Domates, pamuk ve mısır üretmemiz lazım. Sular çekilse dikim yapacaktık" dedi. 50 dönümde ıspanak, 15 dönüm de bakla ürettiğini anlatan Doruk, bu yıl tüm ürünlerin heba olduğunu dile getirdi. Doruk, sigortanın zararın bir kısmını karşıladığını söyledi.

Gediz'in iki yılda bir taşmasına alışık olduklarını ifade eden Aydan Dönmez ise bu yıl mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gediz iki yılda bir taşar ama yatağın temizlenmemesi suyun akışını engelledi. Daha önce bu kadar zarara yol açmıyordu. Doğma büyüme Musabeyliyim. Lahana, ıspanak ve karnabahar üretiyorum. En son 1981, 1982 yıllarında böyle felaket gördüm. Bu yıl çok mağdur olduk."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)

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