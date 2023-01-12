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Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? Dikkat çeken anket sonucu! Yüzde 59...

12.01.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' tartışmasını yeniden alevlendirecek bir çalışmaya imza atıldı. Bir anket firması tarafından gerçekleştirilen kahvaltı araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 59,8’i soğanlı menemen, yüzde 40,2’si soğansız menemen tercih ediyor. İşte dikkat çeken anketin sonuçları...

Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? Dikkat çeken anket sonucu! Yüzde 59...

Bir anket firmasının yaptığı kahvaltı araştırması, menemen ile ilgili bitmeyen tartışmayı yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 92,2’si kahvaltıyı evinde yapıyor ve kahvaltı sıcaklarında yüzde 59,8 ile soğanlı menemen tercih ediyor.

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YUMURTAYI SAHANDA MENEMENİ SOĞANLI TERCİH EDİYORUZ

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.

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30 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile gerçekleştirildi.

DHA

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