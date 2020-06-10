Menemen tarifi: İşte menemen efsanesi...

“Soğanlı mı, soğansız mı?, melemen mi, menemen mi?” soruları yüzünden bir süredir enfes lezzeti tartışmaların gölgesinde kalan menemen tarifi ile karşınızdayız. Menemen yapılışı basit gibi görünen ama kıvamını tutturmada sıkıntılar yaşanabilen yemeklerden biridir. Menemen, mübadele döneminde İzmir’in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapıldı. Bu mükemmel yemek, her ne kadar bekar ve öğrenci yemeği olarak bilinse de menemenin her evde yeri başkadır.
Menemen yapımı için domatesin tazesini kullanırsanız tadına doyum olmaz.
Afiyet olsun.
Tartışmalara konu olan menemeni dilerseniz soğanlı yapabilirsiniz. Ayrıca kaşarlı veya sucuklu olarak da yapabilirsiniz.
Az bilinen ama sıkı fanları tarafından çok sevilen çakallı menemeni de deneyebilirsiniz. Samsun yöresine ait olan çakallı menemen sadece yumurtanın sarısıyla yapılan bir menemen çeşitidir.
Üzerine ince ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek menemeni servis edebilirsiniz.
Kızarmış ekmek dilimleri de menemenin yanına çok yakışır.
Orta boy bir porsiyon menemen ortalama 177 kaloridir.
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