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Menemen tarifi: İşte menemen efsanesi...

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir döneme “menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?” tartışmalarıyla damga vuran menemenin temel malzemeleri domates ve yumurtadır. Adını İzmir’in aynı adlı ilçesinden alan menemen tarifi için işin temeline iniyoruz.

Menemen tarifi: İşte menemen efsanesi...

“Soğanlı mı, soğansız mı?, melemen mi, menemen mi?” soruları yüzünden bir süredir enfes lezzeti tartışmaların gölgesinde kalan menemen tarifi ile karşınızdayız. Menemen yapılışı basit gibi görünen ama kıvamını tutturmada sıkıntılar yaşanabilen yemeklerden biridir. Menemen, mübadele döneminde İzmir’in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapıldı. Bu mükemmel yemek, her ne kadar bekar ve öğrenci yemeği olarak bilinse de menemenin her evde yeri başkadır.

MENEMEN MALZEMELERİ

Menemen yapımı için domatesin tazesini kullanırsanız tadına doyum olmaz.

  • Yarım çay bardağı zeytinyağ
  • 3 orta boy domates
  • 3 tane yeşil biber
  • 3 tane yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber

MENEMEN NASIL YAPILIR?

  • Zeytinyağını tavaya alın, ısınmasını bekleyin.
  • Çekirdekleri alınmış, ince ince kıyılmış yeşil biberleri tavaya alın.
  • Yeşil biberleri rengi değişene kadar kavurun.
  • Rengi değişen biberlerin üzerine kabuklarını soyup, küp küp doğradığınız domatesleri koyun.
  • Üzerine tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın.
  • Domates suyunu çekene kadar bekleyin.
  • Yumurtaları ayrı bir yerde kırın ve sarısını ayrı bir kaba beyazını ayrı bir kaba alın.
  • Önce yumurtanın beyazını menemenin içine ekleyin ve pişene kadar sürekli karıştırın.
  • Yumurtanın sarısını da ekleyip, sevdiğiniz kıvama göre pişmesini bekleyip ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

MENEMEN ÇEŞİTLERİ

Tartışmalara konu olan menemeni dilerseniz soğanlı yapabilirsiniz. Ayrıca kaşarlı veya sucuklu olarak da yapabilirsiniz.

Az bilinen ama sıkı fanları tarafından çok sevilen çakallı menemeni de deneyebilirsiniz. Samsun yöresine ait olan çakallı menemen sadece yumurtanın sarısıyla yapılan bir menemen çeşitidir.

MENEMEN SUNUMLARI

Üzerine ince ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek menemeni servis edebilirsiniz.

Kızarmış ekmek dilimleri de menemenin yanına çok yakışır.

MENEMEN KAÇ KALORİ?

Orta boy bir porsiyon menemen ortalama 177 kaloridir.

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