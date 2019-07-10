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Menemen'de 2 bin 792 kök Hint keneveri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Menemen'de 2 bin 792 kök Hint keneveri ele geçirildi

MENEMEN (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Menemen Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hatundere Mahallesi, Yayla Ovası mevkisinde domates tarlası içinde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ihbarıyla harekete geçti. Bunun üzerine, çalışma başlatan ekipler, dün bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma, 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü. Jandarma Hint kenevirlerini yetiştirdiği belirlenen aynı mahallede oturan E.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Menemen'de 2 bin 792 kök Hint keneveri ele geçirildiMenemen'de 2 bin 792 kök Hint keneveri ele geçirildiMenemen'de 2 bin 792 kök Hint keneveri ele geçirildiMenemen'de 2 bin 792 kök Hint keneveri ele geçirildi

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