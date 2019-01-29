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Menemen'de 4.3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Can ya ada mal kaybının olmadığı depremi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.4 olarak açıkladı. Merkez üssünün Yahselli Köyü olarak bildirildiği depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.

'İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM ANA ŞOK DEPREMDİR'

Menemen'deki sarsıntının ardından, Deprem Uzmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Marmaris’teki depremin ardından İzmir’de meydana gelen deprem ana şok depremdir" dedi.

Sözbilir, dün Marmaris’teki depremin ardından İzmir’de meydana gelen depremin ana şok deprem olduğunu ifade ederek, "Menemenin yakınında deprem fayı mevcut, bu nedenle Marmaris’teki depremin ardından İzmir’de meydana gelen deprem ana şok depremdir. İzmir’deki deprem şu an olağandır" diye konuştu.

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