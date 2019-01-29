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Menemen'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

DEPREM MENEMEN'DE PANİĞE NEDEN OLDU İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İzmir'de paniğe neden oldu.  Merkez üssü Menemen olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Menemen merkezi ve mahallelerinde hissedildi.

DEPREM MENEMEN'DE PANİĞE NEDEN OLDU

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İzmir'de paniğe neden oldu.
Merkez üssü Menemen olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Menemen merkezi ve mahallelerinde hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar korkuarak, açık alanlara çıkarken, bazı vatandaşlar de depremin kısa sürmesi sonrası evlerine geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı Menemen merkezine gelerek, bölgede nöbet tuttu.
"HER ŞEYİ BIRAKARAK DIŞARIYA KAÇTIK"
Depremin meydana geldiği sırada iş yerinde olan İsmail Taşdemir daha önce böyle bir deprem hissetmediğini söyleyerek, "Daha önce böyle büyük bir deprem hissetmemiştim. Şu an gözlerim hala korku dolu, çok korktuk. Yani bir sessizlik vardı zaten, deprem olunca direk her şeyi bırakarak dışarıya kaçtık. Can havli ile o hamleyi yaptık ama içeriye girdiğimde hala bir sarsıntı vardı, avizeler falan sallanıyordu. Yani şu an hala korku içerisindeyim, evde hanım bekliyor. Bir an önce eve gitmek istiyorum, geceyi dışarda geçirebilirim" dedi.
Öte yandan nöbetçi eczane olarak görev yapan Deniz Dağaşan da depremin olduğu sırada bir hastayla ilgilendiğini belirterek, "Ben ayaktaydım, ilk başta hissetmedim. Arkadaşım deprem oluyor dedi. Sonra emziklere baktım sallanıyordu. O sırada fark ettim, korktum yani" diye konuştu.
Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

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