Menemen’de emniyet 9 ayrı hırsızlık olayını aydınlattı

İzmir’in Menemen ilçesinde, evlerden, iş yerlerinden ve otomobillerden hırsızlık yapan şahıslar, Menemen’de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yapmış olduğu araştırma ve çalışmalar neticesinde belirlenerek yakalandı.

Menemen ilçesinde polis, hırsızlara göz açtırmıyor. 2019 yılı içerisinde; 5 ayrı evden televizyon ve çeşitli malzeme; otomobilden değerli eşya ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait şantiyeden mazgal kapaklarını çalındı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, hırsızların peşini bırakmayarak çalışma başlattı. İlçede yapılan incelemeler sonucunda, 9 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Çaldığı televizyonları satmak üzereyken yakalanan H.Ş. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı eşyalara el konularak sahiplerine iade edildi. Ayrıca hırsızlık suçunda kendisine yardım eden O.B. (25), Balıkesir emniyeti ile yapılan ortak çalışma neticesinde Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli O.K. (20) askerde olduğu belirlendi.

Emniyet ekipleri, Menemen’de yaşanan tüm hırsızlık olaylarını aydınlatabilmek için yoğun çalışmalarını süreceğini bildirdi.



